Keiner will die Aquarius

Kein EU-Land will die Aquarius mit 141 Flüchtlingen an Bord: Jetzt hat Gibraltar auch noch angekündigt, dass das Rettungsschiff ab dem 20. August nicht mehr unter der Flagge des britischen Überseegebiets fahren dürfe.

Die Aquarius solle zur Eignerflagge - in diesem Fall Deutschland - zurückkehren und einen italienischen Hafen anlaufen. Doch Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini stellte per Tweet klar: Das deutsche Schiff, gechartert von französischen NGOs, mit ausländischer Besatzung, in maltesischen Gewässern, unter der Flagge von Gibraltar könne fahren, wohin es will, nur nicht nach Italien!