London: Polizei untersucht Terror-Hintergrund

Ein Auto ist am Londoner Parlament in die Absperrungen gerast und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach halb 8 am Dienstagmorgen.Zwei Verletzte konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 29-jährigen Briten, wie die Polizei am Abend mitteilte.