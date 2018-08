Netanjahu: scharfe Kritik an Labour-Chef Corbyn

Benjamin Netanjahu und Jeremy Corbyn haben sich einen Schlagabtausch per Twitter geliefert. Der israelische Regierungschef kritisierte die Teilnahme des Chefs der britischen Labour Party an einer palästinensischen Gedenkveranstaltung im Jahr 2014. Die Kranzniederlegung in Gedenken an die Attentäter der Olympischen Spiele von München im Jahr 1972 müsse verurteilt werden, so Netanjahu.