Südkorea: Fahrverbot für 20.000 BMW

"Ich rufe Bürgermeister, Gouverneure und andere staatliche Stellen dazu auf, jenen BMW-Kraftfahrzeugen die Teilnahme am Straßenverkehr zu untersagen, die noch nicht überprüften wurden", so die südkoreanische Ministerin für Infrastruktur und Transport Kim Hyun-Mee.

An die Halter der Autos seien entsprechende Emails verschickt worden. Die Maßnahme sei nicht als Betrafung, sondern als Schutzmaßnahme zu verstehen, so die Ministerin.

Allein zwischen Januar und Juli dieses Jahres waren 27 Autos der Marke in Südkorea in Brand geraten. In der vergangene Woche hatte sich BMW dafür entschuldigt und 106.000 Diesel-Fahrzeuge in die Werkstätten gerufen.