"Apokalyptische Bilder" - ein Genua-Überlebender erzählt

In Genua haben Feuerwehrleute die ganze Nacht in den Trümmern nach Überlebenden gesucht. Die Zahl der Toten ist auf über 40 gestiegen, zahlreiche weitere Menschen wurden schwer oder lebensgefährlich verletzt. Über 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Euronews sprach mit Davide Capello, einem Feuerwehrmann, der den Sturz von etwa 40 Metern von der Morandi-Brücke überlebte. Der 33-Jährige war nicht im Einsatz, als sich die Tragödie ereignete. Der frühere Fußballspieler erlitt keine schweren Verletzungen, steht unter Schock. Er berichtete per Telefon aus dem Krankenhaus von seinem Glück im Unglück: