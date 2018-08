Flughafen Amsterdam-Schiphol vorübergehend lahmgelegt

Nach Angaben der niederländischen Flugsicherheitsbehörde LVNL gab es technische Schwierigkeiten mit dem Hauptkommunikationssystem, das den Kontakt zwischen Piloten und Fluglotsen gewährleistet.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Dank eines Backup-Systems konnten Flugzeuge wenig später trotzdem landen. Nach etwa einer Stunde durfte eine begrenzte Anzahl Flüge auch wieder abheben. LVNL will die Ursache für den Ausfall untersuchen, das Hauptkommunikationssystem laufe derweil wieder regulär.

Schiphol ist gemessen am jährlichen Passagieraufkommen der drittgrößte Flughafen in Europa nach London Heathrow und dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle.

Die Probleme in Amsterdam passierten am sehr belebten 15. August, Mariä Himmelfahrt ist in Frankreich, Spanien, Italien und vielen anderen Ländern ein Feiertag.