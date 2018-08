Den Tränen nah - Taylor Swift (28): "Danke, dass Ihr im schrecklichen Moment für mich da wart"

Bei einem Konzert in Tampa in Florida hat sich Superstar Taylor Swift genau ein Jahr nach dem sogenannten "Grabsch-Prozess" den Tränen nah an diese schlimme Zeit in ihrem Leben erinnert. Offensichtlich fiel es ihr schwer, darüber zu reden. Die 28-Jährige bedankte sich bei ihren Fans: "Ich wollte nur sagen, dass wir noch so viel weiter gehen müssen, und ich bin dankbar, dass ihr in diesem wirklich, wirklich schrecklichen Teil meines Lebens für mich da wart."