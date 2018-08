Erstmals in Europa: Mit Laser gegen Epilepsie

Erstmals in Europa haben Mediziner in der Schweiz Epilepsie mit Laser behandelt. Am Unispital Lausanne wurde die für die Krankheit verantwortliche Hirnregion einer Patientin mit einer Lasersonde verbrannt. Die sogenannte Thermoablation sei gut verlaufen. Der Frau gehe es gut, sie sei bereits wieder zu Hause. Die Operationsmethode wurde erst kürzlich in der EU und der Schweiz zugelassen.