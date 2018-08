Europa erlebt den zweitwärmsten Juli seiner Geschichte

Im Juli ist es weltweit mehr als 0,4 Grad Celsius wärmer als im Durchschnitt gewesen. Es waren die drittwärmsten Messungen in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. In vielen Teilen der Welt waren die Temperaturen ungewöhnlich hoch.

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Japan Anfang Juli waren Regionen in Asien, Nordeuropa und den USA heftigen Hitzewellen ausgesetzt, und es fehlte an Regen. Aufgrund der extremen Wetterbedingungen gab es vermehrt Waldbrände, besonders hart betroffen waren Schweden und Kalifornien.

Europa erlebte den zweitwärmsten Juli seiner Geschichte. Am Polarkreis stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius. Auf dem ganzen Kontinent wurden Höchstwerte gebrochen.

Die Daten stammen vom Copernicus Climate Change Service, einem Programm im Rahmen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Union.