Hadsch nach Mekka: Tausende umrunden Kaaba

Im saudi-arabischen Mekka ziehen zur Pilgersaison tausende Menschen um die Kaaba in der Großen Moschee der heiligen Stadt. Einige der Bilder oben wurden vom Raffles Makkah Palace Hotel aus aufgenommen. Aus der ganzen Welt kommen Muslime nach Mekka, um den Hadsch, die muslimische Wallfahrt, zu absolvieren. Famé Diouf ist eine Gläubige aus dem Senegal und kam von ihrem Wohnort Amsterdam ins Königreich: "Es ist so beeindruckend. Als ich die Kaaba sah, war ich leicht wie eine Feder, ich war so glücklich, wusste nicht, was ich tun sollte. Ich weinte und weinte."