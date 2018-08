In einer Grünanlage der Stadt New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) sind 76 Menschen in kurzer zeitlicher Abfolge zusammengebrochen. Ein Polizist verglich das mit dem Umkippen von Dominosteinen. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Menschen offenbar das Rauschgift K2 ein. Ein Mann wurde festgenommen, der in Verdacht steht, die Droge veräußert zu haben.