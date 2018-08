Pop-Ikone Madonna feiert 60. Geburtstag

Die "Königin der Popmusik" hat Geburtstag. Madonna Louise Ciccone wird 60. Am 16. August 1958 wurde Madonna in einem Vorort von Detroit, Michigan, geboren.

Ihre Musik prägte eine ganze Generation. Als Künstlerin war sie nicht immer unumstritten:

"Die Leute sagen, dass ich so kontrovers bin. Ich glaube, die kontroverseste Sache, die ich je gemacht habe, war hier zu bleiben".

Wer den kulturellen Einfluss von Madonna bemessen will, muss an Elvis, die Beatles und Michael Jackson denken. Das blonde Mädchen aus Michigan setzte sich in einem von Männern beherrschten Musikgeschäft durch.

Nach 335 Millionen verkauften Platten und sieben Grammys ist Madonna aus dem Olymp des Pop nicht mehr wegzudenken.

Stylish und sexy kam sie in ihren Musikvideos daher und zog sich für "Playboy" und "Penthouse" aus, ohne ihr Ansehen als Power-Frau mit eigener Meinung dabei einzubüßen:

"Altern Sie nicht, weil das Alter eine Sünde ist. Sie werden kritisiert, sie werden beleidigt und sie werden definitiv nicht im Radio gespielt werden".

In ihrer bunten Welt aus melodischem Pop, Dance und Electro-Erotik ist sie eine Art erwachsenes Mädchen oder kindliche Frau geblieben, die die Regeln ihrer Karriere vollkommen selbst zu diktieren scheint.

Sie gilt als erste Frau, die als Popstar die komplette Kontrolle über ihre Musik und das eigene Image erlangte.

Mit einem Gruß aus der marokkanischen Stadt Marrakesch hat Madonna ihre Fans auf Twitter an das besondere Datum erinnert: "Happy Birthday".