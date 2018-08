72 Jahre nach Absturz: Gletscher gibt Flugzeug frei

Eine US-Nachrichensendung aus dem Jahr 1946 berichtet über die Bergung von Überlebenden. Zuvor war in den Schweizer Alpen das US-Weltkriegsflugzeug C-53 Skytrooper Dakota abgestürzt. Bei schlechter Sicht war die Maschine auf dem Weg von Österreich nach Italien mit hohen US-Militärs und ihren Angehörigen an Bord gegen den Gauli Gletscher geprallt. 12 Menschen waren damals an Bord, einige wurden verletzt, niemand aber starb.