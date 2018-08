Erste Opfer des Brückenunglücks beigesetzt

In der italienischen Stadt Neapel sind die ersten vier Opfer des Teileinsturzes der Morandi-Brücke in Genua bestattet worden.

An diesem Samstag findet in Genua eine Trauerfeier statt, an der auch Staatspräsident Sergio Mattarella sowie Mitglieder der Regierung, darunter Ministerpräsident Giuseppe Conte, teilnehmen werden.

Der Untersuchungskommission zufolge, die vom Verkehrsministerium mit der Ursachenforschung beauftragt wurde, könnte ein gerissenes Tragseil den Teileinsturz ausgelöst haben. Die Brücke war am Dienstag während eines Unwetters teilweise zusammengebrochen, mindestens 38 Menschen kamen ums Leben. Weitere liegen im Krankenhaus und ringen mit dem Tod.

Die unter den noch intakten Brückenabschnitten gelegenen Häuser wurden geräumt, die Bewohner durften aber noch einmal zurück, um Habseligkeiten einzupacken.

Sie habe Erinnerungsstücke mitgenommen, sagt eine Frau: „Eine Geburtsurkunde, den Taufschein meiner Tochter, einen Verlobungsring. Erinnerungen, die man nicht kaufen kann. Kleidung kann man kaufen, Erinnerungen nicht", sagt sie.

Von der Evakuierung im Umfeld der Autobahnbrücke sind rund 600 Menschen betroffen.