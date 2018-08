Serbien schließt „patriotisches Jugendlager“

Die serbischen Behörden haben das umstrittene „patriotische Jugendlager" geschlossen. In dem von ehemaligen serbischen und russischen Armeeangehörigen betriebenen Lager wurden Jugendliche militärisch - unter anderen an Waffennachbauten - ausgebildet. Es wurde in Zlatibor, rund 200 Kilometer südlich von Belgrad, abgehalten.