Ein Erdbeben hat am Donnerstagabend die zentralitalienische Region Molise 300 Kilometer östlich von Rom erschüttert. Die nationale Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,1 an. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder schwerere Schäden. Zu spüren war das Beben mit seinem Epizentrum in der Provinz Campobasso auch in Rom, Neapel und Bari. Nach dem Erdstoß gab es mehrere kleine und auch ein stärkeres Nachbeben, in der Region Molise war es bereits der zweite mittelschwere Erdstoß in zwei Tagen.