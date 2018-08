Längste Brücke mit Glasboden in China eröffnet

Die längste Hängebrücke mit Glasboden wurde am Freitag in der Stadt Benxi in der nordostchinesischen Provinz Liaoning feierlich eröffnet. Mehr als 10.000 begeisterte Besucher fanden sich ein. Die Brücke, die sich in der Erprobungsphase befindet, ist rund 369 Meter lang, drei Meter breit und befindet sich 158 Meter über dem Boden. Insgesamt 800 Menschen finden gleichzeitig auf ihr Platz. Die Brücke verbindet zwei Klippen über einem Canyon in malerischer Lage und bietet den Besuchern einen Panoramablick auf die Landschaft.