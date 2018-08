Trump als nackter Clown

Vor zwei Jahren tauchten während des Präsidentschaftswahlkampfes plötzlich in fünf US-Städten lebensgroße Figuren eines nackten Donald Trump auf.

Das aktivistische Künstlerkollektiv Indecline, das damals schon verantwortlich zeichnete, hat nun wieder zugeschlagen: Ein unverhüllter Trump, geschminkt wie ein Clown, steht vor einer Plakattafel an der Ecke Melrose und North Martel in Los Angeles. Die Nachricht auf der Wand: "A clown can get away with murder" (etwa "Ein Clown kann sich alles erlauben", wörtlich aber "Ein Clown kommt ungestraft mit Mord davon"). Angelehnt will Indecline ihr Kunstobjektiv an den 70er-Jahre-Serienmörder John Wayne Gacy haben, der eben jenes Zitat bei seiner Verhaftung gesagt haben soll.