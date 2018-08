Unglück in Genua: Ist "Autostrade" schuld?

Wer ist Schuld am tragischen Einsturz der Autobahnbrücke in Genua? Die italienische Regierung bleibt dabei: Der private Autobahnbetreiber, "Autostrade per l'Italia", sei verantwortlich. Eine Untersuchung des Unternehmens hat das Verkehrsministerium schon eingeleitet,

Italiens Vize-Premier Luigi di Maio will aber noch mehr: Er hat dem Unternehmen zum wiederholten Mal mit dem Entzug der Lizenz gedroht. Berichte, dass die Regierung den Lizenzentzug noch einmal überdenken wolle, wies di Maio am Freitag zurück.