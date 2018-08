Usain Bolt zum Probetraining in Sydney eingetroffen

Antritt zum Probetraining: Leichtathletikstar Usain Bolt ist am Wochenende im australischen Sydney angekommen, um eine Trainingseinheit beim Profifußballverein Central Coast Mariners zu bestreiten. Begeisterte Fans erwarteten den "schnellsten Mann der Welt" am Flughafen - in der Hoffnung, dass ihm hier in Australien der Wechsel zum Profifußballer gelingt.