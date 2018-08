Wallfahrt Hadsch: Muslime pilgern nach Mekka

In Mekka in Saudi-Arabien sind mehr als 1,7 Millionen Pilger aus dem Ausland zur muslimischen Wallfahrt Hadsch eingetroffen. Tausende Gläubige umrundeten am Freitag das würfelförmige Gebäude der Kaaba im Hof der Großen Moschee. Insgesamt werden zur Wallfahrt mehr als zwei Millionen Muslime erwartet.