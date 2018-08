Keine Ruhe auf Lombok: 6,5 Erdbeben erschüttert Ferienparadies

An diesem Sonntag hat die Erde erneut gebebt, auch dieses Mal lag das Epizentrum im Osten der Insel, in der gleichen Gegend, die bei dem schweren Beben am 5. August mit rund 460 Toten am härtesten getroffen worden war. Die nationale Erdbebenwarte BMKG gab die Stärke des Bebens mit 6,5 an.

In einigen Ortschaften brach Panik aus, am Berg Rinjani gab es mehrere Erdrutsche, wie die örtlichen Behörden bekannt gaben. Mehrere Häuser stürzten ein, über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.