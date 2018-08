Wirtschaftskrise: SPD-Chefin Nahles will Türkei unterstützen

In schweren Zeiten für die wirtschaftlich angeschlagene Türkei hat sich die Chefin der Sozialdemokraten, Andrea Nahles, zu Wort gemeldet. Sie könne sichfinanzielle Unterstützung für die Türkei vorstellen. Es sei auch in deutschem Interesse, dass das Land wirtschaftlich stabil bleibe, sagte sie in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe.

Wirtschaftlich stabile Türkei im Interesse Deutschlands

Sie befürwortete auch den für September geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland - gleichzeitig erwarte sie von der Bundeskanzlerin, dass dabei auch Streitpunkte wie die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei thematisiert würden.

Kann Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds die Türkei retten?

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll der Türkei laut einem Bericht des Spiegels geraten haben, ein Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Anspruch zu nehmen, um die drohende Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen.