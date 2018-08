Halep verliert Finale gegen Bertens

Die Rumänin verpasste damit nach ihrem Triumph in Montreal in der Vorwoche, ihren zweiten Turniersieg in Folge.

Durch den Erfolg in Ohio klettert die 26-Jährige auf Platz 13 der Weltrangliste und kann zuversichtlich nach New York blicken. Dort beginnen am 27.August die US-Open.

Nach 2:05 Stunden verwandelte die zweimalige Nürnberg-Siegerin ihren Matchball und kassierte für ihren bislang wertvollsten Titel ein Preisgeld in Höhe von 530.000 Dollar.