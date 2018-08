Hilfsprogramm beendet: Vielen Griechen ist's egal

Was bedeutet das Ende des Hilfsprogramms für die griechische Bevölkerung? Euronews hat sich auf den Straßen Athens umgehört: Optimistisch sind die wenigsten, viele sehen schwarz, was eine bessere Zukunft betrifft. Denn die Arbeitslosigkeit ist und bleibt hoch, Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Auch ohne Hilfsprogramm muss gespart werden.