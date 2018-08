Journalistin Meşale Tolu darf Türkei verlassen

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu darf die Türkei verlassen. Es wird erwartet, dass sie in Kürze in Deutschland eintrifft. Tolu wird in der Türkei Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppierung vorgeworfen. Zwischen April und Dezember 2017 saß sie in Untersuchungshaft, nach ihrer Entlassung wurde Tolu mit einer Ausreisesperre belegt. Der Prozess gegen die 33-Jährige wird am 16. Oktober fortgesetzt.