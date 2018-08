Roboter unterrichten Japaner in Englisch

Japaner haben mit der englischen Sprache oft heftig zu kämpfen. Ein Grund dafür ist, dass schon die Lehrer nicht gut Englisch können, englische Muttersprachler kann sich das Kultusministerium eigenen Angaben zufolge nicht leisten. Auch lustige Singspiele helfen da wenig. Jetzt sollen die Roboter ran, und zwar schon bei den Kleinen. An 500 Grundschulen in Japan werden Roboter unterrichten.

Die AI-Roboter - Artificial Intelligence - sollen mit ihrer künstlichen Intelligenz wie ein Lehrer agieren und Fragen stellen und Antworten geben können.

Bei den Kindern kommen die Roboter unterschiedlich an. Ein Großteil der Klasse in Fukuoka scheint gelangweilt bis verwirrt, doch ein Junge sagt: "Ich will einmal so gut Englisch sprechen wie er. Ich will mehr mit ihm reden."

Ob die für englische Muttersprachler schon nicht unbedingt immer verständlichen Roboter dabei helfen, dass eine neue Generation von Japanern die Sprache besser beherrscht, bleibt abzuwarten.