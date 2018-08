Sturz von Kreuzfahrtschiff - Britin überlebt zehn Stunden in Adria

Die Britin war am Samstagabend von der "Norwegian Star" in die Adria gefallen, wie das kroatische Innenministerium in Zagreb berichtete. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Trotz intensiver Suche wurde die 46-Jährige nach Ministeriumsangaben erst gegen 10 Uhr am Sonntag nur 1300 Meter von der Unglücksstelle entfernt entdeckt und von einem Schiff der Kriegsmarine unversehrt geborgen.

Experten zufolge hatte die Frau Glück im Unglück, weil das Meer relativ ruhig und warm war. Überwachungskameras an Bord zeichneten den Sturz auf, so konnte das Suchgebiet eingegrenzt werden.