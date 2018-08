"Balconing": Deutscher ist der 8. Tote auf Mallorca

An Mallorcas berühmt-berüchtigter Partymeile, der Schinkenstrasse, ist ein deutscher Tourist vom 12. Stock seines Hotelbalkons gestürzt. Er war auf der Stelle tot. Der 23-jährige hatte angeblich Klimmzüge am Balkongeländer gemacht. Am selben Tag verletzte sich ein weiterer Deutscher am Ballermann, als er beim Fassadenklettern abstürzte.