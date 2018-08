Australien: Taucher befreit Hai von Plastiknetz

Vor der Küste von Byron Bay in Ostaustralien ist eine Tauchstunde zu einer Rettungsaktion geworden. Der Tauchlehrer befreite einen grauen Ammenhai von einem Plastiknetz, das sich in dessen Kiefer gefangen hatte.

Der spanische Taucher Inaki Aizpun, der seit 25 Jahren in Australien lebt, hat ein Video veröffentlicht, das seinen Versuch zeigt, das Netz zu entfernen, indem er an einer Plastikschnur am Maul des Hais zog.

Weggeworfene Kunststoffe verursachen jedes Jahr Millionen von Todesfällen.