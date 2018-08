Papst zu sexuellem Missbrauch: Trauer und Scham

Der Papst sieht sich mit Fällen sexuellen Missbrauchs und Gewalt von Priestern und Ordensschwestern weltweit konfrontiert.

Auf Twitter und in einem Brief an die 1,3 Milliarden Katholiken nahm er Stellung und schrieb, mit Trauer und Scham stehe die katholische Kirche vor diesen grausamen Verbrechen. Er rief die Gläubigen auf, für die Vergebung dieser Sünden zu beten. Er denke an den Schmerz der Opfer und bete für sie.