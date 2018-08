USA schieben SS-Helfer nach Deutschland ab

Die USA haben einen ehemaligen SS-Helfer nach Deutschland abgeschoben. "Um das Freiheitsversprechen zu wahren, das Holocaust-Opfern und ihren Familien gegeben wurde", habe Präsident Donald Trump die Abschiebung des heute 95-Jährigen zur Priorität gemacht, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge landete Jakiv Palij bereits in Düsseldorf. Anschließend sollte er laut Informationen der Zeitung per Krankentransport in ein Altenpflegeheim im Münsterland gebracht werden.

Der Auslieferung nach Deutschland sei durch intensive Verhandlungen mit der deutschen Regierung erreicht worden, wie das Weiße Haus laut Berichten von US-Medien mitteilte. Palij wurde nach Angaben des US-Justizministeriums in Polen, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, geboren. 2001 habe er gestanden, dass er 1943 von der SS im Lager Trawniki ausgebildet worden sei.

Das nationalsozialistische Regime rekrutierte während des Russland-Feldzugs vor Ort Kriegsgefangene für die Vernichtung der Juden im besetzten Polen. Diese sogenannten "Trawniki-Männer" arbeiteten als Aufseher und Mordgehilfen in den Vernichtungslagern Bełżec, Sobibor und Treblinka. Palij sei im Rahmen seiner Tätigkeit für die SS an der der "Aktion Reinhardt" beteiligt gewesen sein, so das US-Justiziminsterium weiter. Mit der "Aktion Reinhardt" wurden etwa 1,3 Millionen Menschen ermordet.