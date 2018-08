Berlin: 31-jähriger Russe wegen Anschlagsplänen festgenommen

In Berlin ist ein Mann festgenommen worden, der möglicherweise einen Sprengstoffanschlag geplant hat. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um einen russischen Staatsbürger. Der 31-Jährige Islamist wurde von Beamten des Bundeskriminalamtes mit Unterstützung der Spezialeinheit GSG 9 und des Landeskriminalamtes gefasst. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten Magomed-Ali C. Zugrunde lag ein Haftbefehl vom 9. August.

C. sei "dringend verdächtig", zusammen mit einem in Frankreich inhaftierten Komplizen, Clément B., "eine schwere staatsgefährdende Gewalttat sowie ein "Explosionsverbrechen" vorbereitet zu haben, so der Generalbundesanwalt in einer Mitteilung. Die Festnahme stehe in Zusammenhang mit den Ermittlungen der französischen Behörden.

Clément B. wurde demnach am 18. April in Marseille festgenommen, da er mit einem weiteren Komplizen einen Sprengstoffanschlag geplant habe. Im Zuge der Ermittlungen gegen B. sei Magomed-Ali C. ins Visier der Ermittler geraten.

In dem Haftbefehl wird dem Verdächtigen laut Generalbundesanwalt vorgeworfen, im Oktober 2016 erhebliche Mengen TATP in seiner Berliner Wohnung gelagert zu haben. "Mit diesem Sprengstoff wollte der radikal-islamistisch gesinnte Beschuldigte gemeinsam mit dem zwischenzeitlich in Frankreich inhaftierten Mitbeschuldigten Clément B. einen Sprengsatz herstellen. Dieser sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen", so der Haftbefehl laut Generalbundesanwalt. Weiter heißt es: "Die Anschlagsvorbereitungen der beiden Beschuldigten wurden jedoch aufgrund einer gegen Magomed-Ali C. am 26. Oktober 2016 durchgeführten präventivpolizeilichen Maßnahme gestört. In der Folge befürchteten Magomed-Ali C. und Clément B. eine zeitnahe Durchsuchung der Wohnung und die Entdeckung des dort gelagerten TATPs. Daher beschlossen sie, sich zunächst zu trennen. Magomed-Ali C. blieb in Berlin. Clément B. reiste Ende Oktober 2016 von Berlin über Aachen nach Frankreich. Dort wurde er am 18. April 2017 festgenommen. Die heutigen Exekutivmaßnahmen dienen insbesondere dazu, den Verbleib des in der Wohnung von Magomed-Ali C. gelagerten Sprengstoffs aufzuklären."

Magomed-Ali C. werde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.