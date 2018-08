Der Huch-Moment: Was macht das Pferd in der Salzkammergut-Bahn?

Die ÖBB macht inzwischen Scherze über den ganz besonderen Passagier an Bord der Salzkammergut-Bahn REX 3415 von Stainach-Irdning in der Steiermark nach Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Dabei wurde die österreichische Bahn selbst erst durch die Fotos von amüsierten Passagieren im Internet auf den Vorfall aufmerksam: Ein Pferd inmitten der Zugreisenden.