LKA-Beamter greift in Sachsen Journalisten an? 10 Tweets

Unter den Demonstranten, die am 16. August 2018 in Dresden gegen Angela Merkel demonstriert und sogar ein ZDF-Team angegriffen haben, war offenbar ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen. So heißt es jetzt in einer Mitteilung des Sächsischen Innenministeriums, dass es sich bei dem Bürger, der sich am vergangenen Donnerstag in Dresden verbal heftig gegen Filmaufnahmen eines TV-Kamerateams des ZDF-Politikmagazins "Frontal 21" gewehrt hat, um einen Tarifbeschäftigten des LKA handelt.