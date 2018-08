Mutter verunglückt tödlich, Kinder überleben tagelang unentdeckt

Ein Dreijähriger und ein Einjähriger haben nach einem für ihre Mutter tödlichen Unfall mehrere Tage allein überlebt. Übersät mit Schnittwunden und orientierungslos wurde der größere Junge auf einem Highway in der Nähe der Stadt Camden im US-Bundesstaat Arkansas aufgegriffen. Sein kleinerer Bruder wurde später angeschnallt, ansprechbar und unverletzt im Unfallwagen gefunden. Bei der Polizei sei am Montag ein Notruf eingegangen, nachdem der Dreijährige in dem ländlichen Gebiet gefunden wurde, sagte Nathan Greeley von der Polizei in Ouachita County dem Sender CNN:

"Es grenzt an ein Wunder, dass die drei- und einjährigen Jungen bei diesem Wetter überlebt haben. So heiß und schwül, wie es in Südarkansas ist. Es gab auch Gewitter. Es ist nichts Geringeres als ein Wunder, Gott sei Dank haben die Kinder diesen Unfall überlebt."