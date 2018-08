Nach der tödlichen Sturzflut in einer Schlucht in Italien geht die Suche nach möglichen Opfern weiter. Am Montag waren in der Raganello-Schlucht in Kalabrien mehrere Wanderer von plötzlichen Wassermassen überrascht worden. Die Zahl der Toten wird mit mindestens zehn angegeben. 23 Personen wurden aus der Schlucht gerettet, 11 erlitten Verletzungen.