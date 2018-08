Solidarität: Sting bei von Jobverlust bedrohten Arbeitern

Die britische Musiker Sting hat die Bekaert-Werke in Figline Valdarno besucht. Im Juni hatte das Unternehmen bekannt gegeben, die italienische Kautschukfabrikation aufzugeben – 318 Menschen werden arbeitslos.

Sting hörte sich ihre Geschichten an, fragte, wie es den Menschen geht. Vorerst wird die Schließung der Fabrik auf die Zeit nach einem Treffen mit dem Arbeitsministerium verschoben.

Sting griff dann zur Gitarre und sang einige seiner bekanntesten Lieder zu singen, darunter "Das letzte Schiff". Es wurde geschrieben, um an die Schließung der Werft zu erinnern, in der sein Großvater und sein Vater in Wallsend, unweit von Newcastle, gearbeitet hatten.