Twitterkrieg: Innenminister gegen Anti-Mafia Autor

177 Flüchtlinge harren seit zwei Tagen auf dem italienischen Küstenwachschiff «Diciotti» im Hafen von Catania in Sizilien aus. Italien hatte Brüssel am Sonntag aufgefordert, EU-Länder zu finden, die bereit sind, Migranten zu übernehmen. Erst dann will Innenminister Matteo Salvini die Menschen an Land gehen lassen.