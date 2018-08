Donau-Niedrigwasser: Ungarns Schifffahrt sitzt auf dem Trockenen

Die Donau ist in Ungarn derzeit eher ein Flüsschen denn ein Strom. Der Wasserstand ist bedrohlich niedrig. Das bringt die Schifffahrt arg in Bedrängnis. Vor allem die großen Kreuzfahrtschiffe sitzen buchstäblich auf dem Trockenen. Zwangspause in Budapest. Während in Österreich viele Staubereiche den Wasserstand obenhalten, fließt die Donau zwischen Ungarn und Rumänien rund 900 Kilometer ohne jeglichen Staubereich. Nur die kleineren Ausflugsboote schippern weiter auf dem Fluss.