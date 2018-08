Für genauere Wettervorhersagen: Satellit Aeolus ins All geschossen

Er soll einen Durchbruch bei der Wettervorhersage bringen: Der Erdbeobachtungssatellit "Aeolus" ist in der Nacht zu Donnerstag vom ESA-Weltraumbahnhof in Französisch Guayana ins All gestartet und sendete kurze Zeit später bereits die ersten Daten.

Im ESA-Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt freute man sich über die ersten Signale.