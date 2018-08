In dieser Ausgabe von ‘The Brief from Brussels’: London bereitet EU-Austritt ohne Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union vor – doch eine klare Antwort aus Brüssel lässt auf sich warten. Und des weitern: der ständige Vertreter Russlands bei der Europäischen Union, Wladimir Tschischow, wirft Grossbritannien vor, beim Versuch, die EU und die USA zu neuen Sanktionen gegen Russland zu bewegen, “über seinem Gewicht zu boxen”.