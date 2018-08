Ryanair einigt sich mit irischer Gewerkschaft

Die irische Fluggesellschaft Ryanair und die Gewerkschaft Forsa haben im Streit um die Arbeitsbedingungen für in Irland gemeldete Piloten eine grundsätzliche Einigung erzielt. Über die Vereinbarung, deren Einzelheiten nicht veröffentlicht wurden, müssen jetzt die Flugkapitäne abstimmen.

Auch in anderen Ländern fordern die Ryanair-Beschäftigten Nachbesserungen. Am 8. August hatten die deutschen Piloten ihre Arbeit für 24 Stunden niedergelegt und damit für zahlreiche Flugausfälle gesorgt. Die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit will bessere Vergütungs- und Arbeitsbedingungen erreichen.

Die Flugbegleiter, die von Verdi vertreten werden, verlangen ebenfalls mehr Gehalt und kämpfen gegen kurzfristige Versetzungen und Leiharbeit.