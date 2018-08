Terence Hill prügelt sich wieder

Terence Hill ist zurück im Kino: "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" heißt sein neuer Film, der jetzt bundesweit gestartet ist. Der Name des Roadmovie ist Programm: Denn Hill kommt als Easy Rider Thomas nicht nur Lucia zu Hilfe, die Ärger mit zwei Verbrechern hat. Der 79-Jährige zögert auch nicht, sich in Prügeleien zu stürzen, um die junge Frau zu verteidigen:

"Das habe ich gemacht, weil ich wusste, dass die Leute, die Fans, das sehr lieb haben. Sie sagen, plötzlich kommt Terence Hill und der Film hat keine Schlägereien, das geht nicht", sagt Terence Hill.