USA-China: Neue Runde im Handelsstreit

Die USA haben im Handelsstreit mit China weitere Zölle für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Die Zölle in Höhe von 25 Prozent betreffen 279 Güter, darunter vor allem Industrieprodukte. China verurteilte die neuen Abgaben und setzte seinerseits weitere Zölle auf US-Produkte in Kraft.