Es hagelt Kritik an Bundeswehr-Werbung bei 10. Gamescom

An die Bildschirme, fertig, los: Die Gamescom in Köln zieht wieder tausende Zocker in ihren Bann. Doch ein Aussteller erntet jede Menge Kritik: die Bundeswehr. Mit provokanten Plakaten rund um die Gamer-Messe versucht sie offenbar ihre Nachwuchsprobleme zu lösen. Dabei kommen die Botschaften aber gar nicht gut an, zumindest wenn es nach einigen Kritikern geht, berichtete etwa der WDR.

"Multiplayer at its best!" und "Mehr Open World geht nicht!" steht zum Beispiel auf zwei Plakaten geschrieben. Auf den Bildern sieht man Soldaten im Kriegseinsatz. Im Internet hagelt es Kritik: Manche User meinen etwa, die Bundewehr stelle brutale Kriegsführung auf eine Stufe mit einem eigentlich harmlosen Computerspiel.