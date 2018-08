Der Papst, die Iren und die Missbrauchsskandale

Wenn Papst Franziskus am Samstag ins Flugzeug nach Dublin steigt, dann ist das nicht irgendeine Reise. Viele Iren erwarten klare Worte vom Pontifex zu den Missbrauchsaffären in der katholischen Kirche. Die Kirche werde "für die sehr schlimmen Sünden Verantwortung übernehmen", heißt es aus Rom. Ob das reicht? Die Stimmung in Irland hat sich gewandelt. In der einstigen Bastion des Katholizismus ist mit Leo Varadkar ein bekennender Homosexueller Premierminister. Und der fordert, dass etwas passieren muss: "Ich denke, die katholische Kirche muss mehr tun. Die Worte von Papst Franziskus und sein Brief von dieser Woche sind sehr willkommen. Aber wie es sich für jeden in verantwortlicher Position gehört, müssen den Worten Taten folgen."