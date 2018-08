Trump: Finanzhilfe für Italien?

Die Meldung sorgte am letzten Handelstag der Woche für Bewegung an der italienischen Börse. Nach Einschätzung eines Analysten könnten die USA Geld in italienische Infrastrukturprojekte stecken. Der Zeitungsbericht bezieht sich auf Regierungskreise in Rom, Einzelheiten wurden allerdings nicht bekannt.

Ökonomen bezweifeln, dass Italiens Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega in der Lage sein wird, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes in den Griff zu bekommen.