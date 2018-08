In dieser Ausgabe von State of the Union: die britischen Notfallpläne für einen ungezügelten Brexit; Spaltungen in der EU über den Umgang mit Russland – dazu eine offizielle Moskauer Reaktion; Ernteprobleme bei deutschen Bauern nach der Hitzewelle; und: Waffenbauer Kalaschnikow stellt sein Elektroauto vor.