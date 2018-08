Schon 1,8 Mio geflohen: Flüchtlingskrise in Venezuela

Wegen der Massenflucht aus Venezuela setzen die Nachbarn Einreisebeschränkungen um, Peru hat am Wochenende den Passzwang an der Grenze eingeführt. In Ecuador hat gerade ein Gericht den Versuch der Regierung gestoppt, die Einreise zu erschweren. Kolumbiens Präsident forderte angesichts hunderttausender Flüchtlinge aus dem Nachbarland einen Regierungswechsel in Venezuela.